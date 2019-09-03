На Урале бывший полицейский оформлял ложные ДТП из-за страховки

СЕГОДНЯ 08:20 2019-09-03T08:20:54+03:00

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В Свердловской области осудили бывшего полицейского за получение взятки и использование должностных полномочий. По информации следственного комитета, осенью 2017 года старший инспектор ГИБДД ОМВД России по городу Берёзовскому оформлял ложные ДТП, после этого собственники якобы пострадавших автомобилей получали страховку. За услуга экс-полицейский брал гонорар.

- Всего задокументировано 3 факта ДТП, имевших место в сентябре-октябре 2017 года, в результате чего собственники якобы пострадавших автомобилей получили страховые выплаты на общую сумму более 1 миллиона рублей, причинив, тем самым, ущерб страховым компаниям, - сообщает пресс-служба Следственного комитета по Свердловской области.

Во время следствия опросили 40 свидетелей. Несмотря на отрицание своей вины, суд встал на сторону обвинителя. Экс-полицескому дали 4 года 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

-Выявили и задержали нечистого на руку представителя ГИБДД сотрудники полиции из подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области. 24 мая 2018 года его с позором изгнали из системы МВД за проступок, порочащий честь органов внутренних дел. А теперь он понесёт и предусмотренную законом уголовную ответственность, - добавил глава пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.

ИСТОЧНИК KP.RU