2019-09-03T07:38:06+03:00
Общество

Как и предрекали: в первый учебный день Екатеринбург встал в шестибальные пробки

Основные участки «застоев» - в центре
Мария Трапезникова
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В первый учебный день Екатеринбург погрузился в пробкиВ первый учебный день Екатеринбург погрузился в пробкиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В первый учебный день Екатеринбург встал – кругом непроглядные пробки. Сервис «Яндекс.Карты» оценивает их в 6 баллов, однако почти все центральные улицы отмечены красным. Такое явление не редкость в сентябре, ведь начался учебный год, и многие отвозят детей в школы.

- Самые длинные пробки – по Ленина, Куйбышева, Московской, Малышева, - отмечается на карте сервиса. – Также стоят переулок Базовый, улица Патриса Лумумбы, Серафимы Дерябиной, Бебеля, проспект Космонавтов.

Фото: Яндекс.Карты

Фото: Яндекс.Карты

Несмотря на «застои», некоторые водители не отчаиваются и даже стараются шутить. Все-таки с утра лучше думать о хорошем, даже если и в такой ситуации.

Фото: Яндекс.Карты

Фото: Яндекс.Карты

Кстати, мы не так давно писали про исследование «Яндекса». Специалисты отметили, что в сентябре уровень пробок в столице Урала значительно вырастит. По их показателям, мы даже обогнали Москву.

ИСТОЧНИК KP.RU

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