Нуждается в медицинской помощи: На Урале ищут молодого человека

СЕГОДНЯ 19:32 2019-09-02T19:32:22+03:00

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На Урале ищут молодого человека. Уралец ушел с садового участка в неизвестном направлении. 26-летний Шайхматов Тимур Александровича последний раз видели в коллективном саду 6 СУМЗа в Ревде. Молодой человек нуждается в медицинской помощи:

- 1 сентября 2019 года ушёл из сада в неизвестном направлении. Не ориентируется в пространстве. Звонить по любой информации можно инфоргу Анастасии 89824578964, - указано на сайте поискового отряда «Лиза Алерт».

Приметы: рост 160 см, нормального телосложения, тёмные короткие волосы, голубые глаза.

Был одет: синяя спортивная шапка "Adidas" , тёмно-зелёная куртка с капюшоном, тёмные штаны, коричневые полусапожки.

ИСТОЧНИК KP.RU