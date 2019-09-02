В прокуратуре рассказали, кто из уральцев имеет право на бесплатные лекарства

СЕГОДНЯ 18:04 2019-09-02T18:04:45+03:00

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Далеко не все уральцы знают, что определенные категории граждан имеют право на бесплатные лекарства. В соответствии с законом Свердловской области «Об охране здоровья граждан» медикаменты могут получить:

- дети до 3 лет (100% льготы)

- дети из многодетных семей до 6 лет (100% льготы)

- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы (100% льготы)

- малочисленные народы Севера (100% льготы)

пенсионеры с минимальной пенсией (пенсионеры, получающие пенсию по старости или по случаю потери кормильца в минимальных размерах – 50% льготы)

- репрессированные (50% льготы)

- труженики тыла (50% льготы)

- лица, имеющие льготы в соответствии с законом Свердловской области «О социальной защите граждан, проживающих на территории Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не повлекшее инвалидности, при прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел в Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта» (100% льготы).

- Указанные категории граждан имеет право на меры социальной поддержки по лекарственному обеспечению бесплатно и на льготных условиях по рецептам врачей в аптечных организациях за счет средств областного бюджета только при назначении врачом лекарственных препаратов, включенных в Перечень лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, отпускаемых по рецептам врачей бесплатно и на льготных условиях в аптечных организациях, который утвержден постановлением Правительства Свердловской области, - рассказали в прокуратуре Орджоникидзевского района Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU