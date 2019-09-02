2019-09-02T15:11:21+03:00
Общество

Не раз ловили на этом: на Урале депутата сняли с должности из-за нарушений в документах

Он указывал неверные сведения о доходах, расходах и имуществе
Мария Трапезникова
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Депутата неоднократно ловили на нарушениях в документахДепутата неоднократно ловили на нарушениях в документахФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Слободо-Туринском районе Свердловской области депутата лишили полномочий из-за несоблюдения требований антикоррупционного законодательства. Он предоставлял неверные сведения о доходах, расходах и имуществе за себя и супругу за 2017 год.

- Депутат не указал в справках сведения о полученном доходе, о некоторых имеющихся банковских счетах, а также о находящемся в пользовании недвижимом имуществе, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - Ранее он уже нарушал требования законодательства.

На заседании Думы с депутата отказались снимать полномочия. Тогда прокуратура направила требования в суд, тот их удовлетворил. В итоге его лишили должности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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