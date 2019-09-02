Не раз ловили на этом: на Урале депутата сняли с должности из-за нарушений в документах
В Слободо-Туринском районе Свердловской области депутата лишили полномочий из-за несоблюдения требований антикоррупционного законодательства. Он предоставлял неверные сведения о доходах, расходах и имуществе за себя и супругу за 2017 год.
- Депутат не указал в справках сведения о полученном доходе, о некоторых имеющихся банковских счетах, а также о находящемся в пользовании недвижимом имуществе, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - Ранее он уже нарушал требования законодательства.
На заседании Думы с депутата отказались снимать полномочия. Тогда прокуратура направила требования в суд, тот их удовлетворил. В итоге его лишили должности.
ИСТОЧНИК KP.RU