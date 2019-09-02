Закроют дважды: в Екатеринбурге по улице 8 Марта перестанут ходить трамваи
Из-за ремонтов на путях движение на участках приостановят несколько раз
Движение перекроют из-за ремонтов на трамвайных путяхФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге временно ограничат движение трамваев по нескольким улицам: 8 Марта, Титова, Ферганская, Новосибирская и Окружная. Об этом рассказали в «Гортрансе».
- Для проведения ремонтных работ на трамвайных путях проезд будут закрывать два раза, - рассказали в пресс-службе. - Первый раз закроют с 23:00 6 сентября до 6:00 9 сентября. Второй раз - с 23:00 13 сентября по 6:00 16 сентября.
На это время отменяются маршруты №25 и №34. Остальные трамваи будут ходить следующим образом:
Фото: скриншот "Гортранс"
ИСТОЧНИК KP.RU