Закроют дважды: в Екатеринбурге по улице 8 Марта перестанут ходить трамваи

СЕГОДНЯ 14:14 2019-09-02T14:37:54+03:00

Из-за ремонтов на путях движение на участках приостановят несколько раз

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В Екатеринбурге временно ограничат движение трамваев по нескольким улицам: 8 Марта, Титова, Ферганская, Новосибирская и Окружная. Об этом рассказали в «Гортрансе».

- Для проведения ремонтных работ на трамвайных путях проезд будут закрывать два раза, - рассказали в пресс-службе. - Первый раз закроют с 23:00 6 сентября до 6:00 9 сентября. Второй раз - с 23:00 13 сентября по 6:00 16 сентября.

На это время отменяются маршруты №25 и №34. Остальные трамваи будут ходить следующим образом:

Фото: скриншот "Гортранс"

ИСТОЧНИК KP.RU