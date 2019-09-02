В Нижнем Тагиле первый урок в школе №100 провел священник

СЕГОДНЯ 13:01 2019-09-02T13:01:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В нижнетагильской школе №100 первый, открытый урок для учеников провел священник. Вместе с ним на мероприятии присутствовал и мэр Владислав Пинаев. Отметим, что по всей стране в День знаний проводятся открытые уроки, приуроченные к 75-летию Победы в ВОВ, которое будет отмечаться в 2020 году.

- Новая школа самая современная не только в Нижнем Тагиле, но и в Свердловской области. С сегодняшнего дня в этом образовательном учреждении будут учиться свыше тысячи учащихся, - рассказали в сообществе «Нижний Тагил Официальный», где были опубликованы снимки.

Напомним, что школа №100 – новое учебное здание в Нижнем Тагиле. Недавно мы писали о том, что ее торжественно открыли. Теперь в ней будут учиться сразу 1200 детей в одну смену. А на строительство ушло больше 840 миллионов рублей. Кстати, в эту же школу (еще во время ее строительства) отправил «жить» мэр Пинаев своего бывшего зама.

ИСТОЧНИК KP.RU