2019-09-02T12:26:45+03:00
Происшествия

Набросился с ножом: в Екатеринбурге мужчину обвиняют в двойном убийстве

Сейчас ему грозит лишение свободы вплоть до пожизненного
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба СКР по Свердловской областиФото: пресс-служба СКР по Свердловской области
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В Екатеринбурге перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в двойном убийстве. Им оказался неработающий 45-летний местный житель.

- Вечером 3 января он вместе с товарищами распивал спиртные напитки. В ходе личной неприязни, возникшей у него в тот момент, мужчина набросился на них с ножом, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области. – Одному было 26 лет, другому 35 лет.

Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

Следователями был собран ряд доказательств. В том числе проведена судебная психиатрическая экспертиза, которая показала, что мужчина был полностью вменяем и отдавал себе отчет в том, что делал.

Вскоре он признался в содеянном. Сейчас уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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