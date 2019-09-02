Набросился с ножом: в Екатеринбурге мужчину обвиняют в двойном убийстве
В Екатеринбурге перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в двойном убийстве. Им оказался неработающий 45-летний местный житель.
- Вечером 3 января он вместе с товарищами распивал спиртные напитки. В ходе личной неприязни, возникшей у него в тот момент, мужчина набросился на них с ножом, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области. – Одному было 26 лет, другому 35 лет.
Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области
Следователями был собран ряд доказательств. В том числе проведена судебная психиатрическая экспертиза, которая показала, что мужчина был полностью вменяем и отдавал себе отчет в том, что делал.
Вскоре он признался в содеянном. Сейчас уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.
ИСТОЧНИК KP.RU