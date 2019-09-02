2019-09-02T12:10:02+03:00
Происшествия

Занял деньги и пропал: в Екатеринбурге ищут 17 летнего студента

Александр Будько не выходит на связь с 25 августа
Олег Галимов
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Александр был одет в синие джинсы, черную толстовку, темно-синюю ветровку. Фото: предоставлено родителями АлександраАлександр был одет в синие джинсы, черную толстовку, темно-синюю ветровку. Фото: предоставлено родителями Александра
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В Екатеринбурге объявили в розыск 17-летнего Александра Будько. Студент нижнетуринского Исовского Геологоразведочного техникума уехал из родного Красноуральска 25 августа в Екатеринбург.

По слвам его матери, Саша уже убегал из дома за неделю до этого. Причиной стал семейный конфликт.

- В первый раз он уезжал к старшей сестре в Екатеринбург, но при этом был на связи. Тогда его быстро нашли и вернули домой. В прошлое воскресенье он занял у друзей деньги и уехал на автобусе, взял около 800 рублей, - рассказывает мама студента.

Александр был одет в синие джинсы, черную толстовку, темно-синюю ветровку. С собой у него был черно-серый рюкзак.

Особые приметы: при ходьбе сутулится, глаза голубые, рост 170см, телосложение спортивное.

Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Александра, обратитесь в полицию или по номерам телефонов: 8-952-740-20-94 ( Александр, отчим), 8-982-623-76-65 (Людмила, мама), 8-996-187-73-90 (Виктория, сестра).

ИСТОЧНИК KP.RU

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