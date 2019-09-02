Кольцово на пару дней превратился в съемочный полигон
Аэропорт Кольцово в прошедшие выходные превратился в съемочную площадку художественного фильма. На привокзальной площади отсняли несколько сцен для будущего фильма Кирилла Котельникова с рабочим названием «Картонная пристань».
- Фильм рассказывает о группе москвичей, которая впервые покинула свою привычную среду обитания и поехала в путешествие по России, - поделились в пресс-службе Кольцово.
Фото: пресс-служба Кольцово
В съемках были задействованы как московские, так и местные актеры. Главные роли исполнили Иван Жвакин, Дарья Савельева, Борис Зайцев и Алексей Павлов. Отмечается, что выход картины намечен на 2020 год.
ИСТОЧНИК KP.RU