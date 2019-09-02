2019-09-02T12:01:48+03:00
Общество

Кольцово на пару дней превратился в съемочный полигон

В выходные на привокзальной площади отсняли несколько сцен для фильма Кирилла Котельникова
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба КольцовоФото: пресс-служба Кольцово
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Аэропорт Кольцово в прошедшие выходные превратился в съемочную площадку художественного фильма. На привокзальной площади отсняли несколько сцен для будущего фильма Кирилла Котельникова с рабочим названием «Картонная пристань».

- Фильм рассказывает о группе москвичей, которая впервые покинула свою привычную среду обитания и поехала в путешествие по России, - поделились в пресс-службе Кольцово.

Фото: пресс-служба Кольцово

Фото: пресс-служба Кольцово

В съемках были задействованы как московские, так и местные актеры. Главные роли исполнили Иван Жвакин, Дарья Савельева, Борис Зайцев и Алексей Павлов. Отмечается, что выход картины намечен на 2020 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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