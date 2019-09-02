В Каменске-Уральском кредитным конторам запретили брать деньги у граждан: список КПК
Решение принял Центробанк
Брать деньги у граждан конторам больше нельзяФото: Алексей БУЛАТОВ
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Центробанк запретил сразу пяти кредитно-потребительским кооперативам брать деньги у населения, выдавать займы и принимать новых членов в свои ряды.
Речь идет о КПК «Ссудо-сберегательный центр «Золотой векъ», КПК «Капитал-С», КПК уральского региона «Содействие», КПК «Уральский фонд сбережений» и КПК «Первый Уральский», пишет информационный портал KU66.RU.
В ЦБ РФ отметили, что на другие действия организаций запрета нет. Так, например, кредитные конторы могут выдавать деньги своим пайщикам.
ИСТОЧНИК KP.RU