2019-09-02T11:01:08+03:00
Экономика

МегаФон стал партнером КХЛ в новом сезоне

Континентальная хоккейная лига и МегаФон заключили новое соглашение о сотрудничестве в сезоне 2019-2020 годов
Поделиться:
МегаФон стал партнером КХЛМегаФон стал партнером КХЛ
Изменить размер текста:

Оператор будет содействовать популяризации хоккея в России, организует работу фан-зон для болельщиков, проведет автограф-сессии с игроками и другие мероприятия. В преддверии начала хоккейного сезона компания также подготовила инфраструктуру 19 ледовых арен страны, чтобы гарантировать лучшую скорость передачи данных и качество голосовой связи.

На ледовых аренах в Екатеринбурге, Челябинске и Магнитогорске обеспечено надежное indoor-покрытие и поддержка самого быстрого мобильного интернета по технологии LTE-Advanced. Во время домашних игр команды «Автомобилист» трафик на площадке КРК «Уралец» обычно увеличивается в несколько раз. При этом базовая станция МегаФона с символическим именем «Харлей» способна справиться с нагрузкой в часы пик и разогнать интернет до 300 Мбит/с на территории комплекса.

МегаФон стал партнером КХЛ

МегаФон стал партнером КХЛ

Соглашение о сотрудничестве было подписано 1 сентября в рамках матча за Кубок Открытия сезона между ЦСКА и «Авангардом». В ней приняли участие генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян и президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко. Соглашение наделяет МегаФон официальным статусом «Партнер Чемпионата КХЛ», а также «Партнер Недели Звезд Хоккея» и «Партнер Плей-офф Чемпионата КХЛ».

«МегаФон поддерживает КХЛ с момента ее основания, и для нас это особая гордость. Мы рады быть сопричастны к этому не только как партнер, но и как компания, которая внедряет самые передовые технологии. Смотрите самый лучший, самый быстрый русский хоккей на самом быстром интернете. А всем командам желаю в новом сезоне показать яркую и динамичную игру, без травм, радуя всех болельщиков», — отметил генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.

«С МегаФоном нас связывает много эффективных моментов сотрудничества. Огромная гордость и привилегия работать с партнером по всем направлениям. МегаФон – надежный партнер на протяжении всего существования Лиги. Это естественно, когда компании-лидеры сотрудничают друг с другом. У нас множество совместных акций, на Неделе Звезд Хоккея МегаФон, обладающий самым быстрым мобильным интернетом, предоставил уникальную возможность болельщикам качать все, что нужно, и они “прокачали” гигантское количество трафика. У нас много технологических проектов, основанных на быстром интернете. Уверен, что наше сотрудничество будет продолжаться. Признательны всем, кто пользуется услугами МегаФона», – прокомментировал президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

МегаФон стал партнером КХЛ

МегаФон стал партнером КХЛ

«Сам я лично никогда не занимался хоккеем профессионально, но в юности гонял во дворе с клюшкой. Хоккей — один из самых динамичных и зрелищных видов спорта, и очень хочется, чтобы накал страстей, которым сопровождается плей-офф в Кубке Гагарина, только усиливался. Потому что ничто так не привлекает зрителя, как фантастическая интрига в сериях», — добавил Геворк Вермишян.

Партнерами КХЛ в новом сезоне также стали компания Hankook Tire, Mastercard, «СОГАЗ».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Занял деньги и пропал: в Екатеринбурге ищут 17 летнего студента
Кольцово на пару дней превратился в съемочный полигон
К холодам готовы: в Екатеринбурге закончились последние опрессовки
На Урале оштрафовано горное предприятие, задолжавшее за электричество 330 тысяч
В Каменске-Уральском кредитным конторам запретили брать деньги у граждан: список КПК
Екатеринбуржцы смогут ездить в метро на 4 рубля дешевле
В Екатеринбурге за 500 тысяч отреставрируют аптеку на Пушкина
Забирали машины и гаджеты: на Урале прошел рейд по должникам
Велопарковки, пуфики и 4 спортзала: в Екатеринбурге торжественно открыли школу №1
Ждем бабье лето: синоптики рассказали, когда оно придет в Екатеринбург
За экологию: УрФУ проведет праздник без воздушных шаров
Сменили даты: мост на Шевченко в Екатеринбурге откроют к 10 сентября
«Кто-то должен был остановить это безумие»: Илья Варламов назвал школу с золотыми унитазами в Екатеринбурге цыганщиной
«Слил» все счета: экс-сотруднику банка грозит до 5 лет тюрьмы за нарушение конфиденциальности
Поющий таксист из Екатеринбурга попал в телевизор
Потушили за 12 минут: в Первоуральске полностью сгорел дом
На Восточной девушка переходила дорогу на красный и попала под машину
В ТРЦ "Радуга-Парк" детей эвакуировали из игровой зоны
Первая неделя осени в Екатеринбурге будет дождливой
2 сентября в зоопарке Екатеринбурга покажут кормление животных
Прокуратура проверяет "Городок чекистов", который сидит без горячей воды
Молодежка ФК «Урал» обыграла «Краснодар» в День знаний
На Заводской столкнулись 2 легковушки и мотоцикл
Ночью в Екатеринбурге горел жилой дом: людей пришлось эвакуировать
В Екатеринбурге 16-летняя девушка выпала из окна 16-этажного дома и осталась жива
Екатеринбург вошел в рейтинг самых чистых городов России
17-летняя пловчиха из Екатеринбурга завоевала 5 золотых медалей на Чемпионате мира