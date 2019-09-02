Екатеринбуржцы смогут ездить в метро на 4 рубля дешевле
Екатеринбуржцам до конца этого года предоставят скидку для оплаты проезда общественного транспорта. 4 рубля скинут всем держателям карты «Мир».
- Достаточно приложить ее к валидатору в наземном транспорте или к специальному турникету в метро, чтобы сумма разовой поездки списалась с карты сразу со скидкой, - рассказали в пресс-службе Уральского отделения Центробанка.
Благодаря этой акции оплата проезда в наземном общественном транспорте снизится до 24 рублей, а в метро – до 28 рублей. Акция продлится с 1 сентября по 31 декабря и проходит при поддержке мэрии Екатеринбурга и Уральского отделения Центробанка.
ИСТОЧНИК KP.RU