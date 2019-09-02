В Екатеринбурге за 500 тысяч отреставрируют аптеку на Пушкина
В здании должны будут сделать кафе и офисы
Фото: Яндекс.Панорамы
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В Екатеринбурге отреставрируют аптеку, которая располагается на Пушкина, 16. Соответствующая документация появилась на сайте госзакупок. Там же указывается, что потратить на это планируют 500 тысяч рублей.
- В здании должны будут располагаться аптека, кафе, офисы на втором этаже, - говорится в документах. – Для всего этого необходим капитальный ремонт здания: от замены крылец до замены коммунальных систем и утепления чердака.
Отметим, что победителя конкурса должны определить 11 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU