В Екатеринбурге за 500 тысяч отреставрируют аптеку на Пушкина

СЕГОДНЯ 10:22 2019-09-02T10:24:05+03:00

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В Екатеринбурге отреставрируют аптеку, которая располагается на Пушкина, 16. Соответствующая документация появилась на сайте госзакупок. Там же указывается, что потратить на это планируют 500 тысяч рублей.

- В здании должны будут располагаться аптека, кафе, офисы на втором этаже, - говорится в документах. – Для всего этого необходим капитальный ремонт здания: от замены крылец до замены коммунальных систем и утепления чердака.

Отметим, что победителя конкурса должны определить 11 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU