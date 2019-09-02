Забирали машины и гаджеты: на Урале прошел рейд по должникам

СЕГОДНЯ 10:09 2019-09-02T10:09:55+03:00

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В Свердловской области судебные приставы провели рейд по должникам. За сутки было арестовано 12 автомобилей, порядка 40 неплательщиков погасили задолженности.

- Для повышения взыскания по различным категориям используются так называемые «умные камеры», которые фиксируют не только нарушителей ПДД, но и должников, - рассказали в пресс-службе УФССП. – Таким образом за долг в 1,4 миллиона арестовали элитный внедорожник. Еще один должник ушел с места рейда пешком, а житель Березовского лишился гаджета.

Фото: пресс-служба УФССП по Екатеринбургу

Основные точки были на перекрестке улиц Фурманова – Белинского, на проспекте Космонавтов и на Кольцовском тракте. Помимо этого, приставы работы в нескольких других городах региона: в Верхней Пышме, Краснотурьинске, Березовском, Каменск-Уральском и Первоуральском.

ИСТОЧНИК KP.RU