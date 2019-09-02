Велопарковки, пуфики и 4 спортзала: в Екатеринбурге торжественно открыли школу №1
В Екатеринбурге торжественно открыли школу №1. На праздничной линейке присутствовал и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
- На праздники принято дарить подарки, и новая школа – это настоящий подарок, который взрослые подарили вам, дорогие ребята, - сказал он, выступая перед первоклашками. – Важно, что она построена по самым современным технологиям, и старт ее работы стал выполнением поручения Президента России Владимира Путина.
У школы 4 новых спортзала и множество тематических зонФото: Алексей БУЛАТОВ
В новой школе появился суперсовременный образовательный центр со специализированными кабинетами. В ней есть 4 спортзала, большой актовый зал, мультимедийный кабинет, большая современная библиотека, а также медкомплекс и зоны отдыха с пуфиками.
Еще в школе появился мультимедийный кабинетФото: Алексей БУЛАТОВ
Большой актовый зал с удобными кресламиФото: Алексей БУЛАТОВ
А еще в школе есть специальные зоны для отдыха с пуфикамиФото: Алексей БУЛАТОВ
- На территории школы оборудованы площадки для волейбола, баскетбола и гимнастики, зона воркаута и велопарковки, - рассказали в пресс-службе мэрии. – Для снижения уровня шума вокруг школы предусмотрен специальный экран высотой в три метра.
Напомним, что принимать учеников школа перестала в 2016 году. Строительство новой обошлось в 740,8 миллиона рублей, из которых 630 миллионов – средства облбюджета.
ИСТОЧНИК KP.RU