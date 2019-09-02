2019-09-02T09:44:26+03:00
Общество

Велопарковки, пуфики и 4 спортзала: в Екатеринбурге торжественно открыли школу №1

На строительство было выделено 740,8 миллиона рублей
Мария Трапезникова
Поделиться:
Для того, чтобы школьников не отвлекал посторонний шум, вокруг заведения поставили специальных трехметровый щитДля того, чтобы школьников не отвлекал посторонний шум, вокруг заведения поставили специальных трехметровый щитФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге торжественно открыли школу №1. На праздничной линейке присутствовал и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

- На праздники принято дарить подарки, и новая школа – это настоящий подарок, который взрослые подарили вам, дорогие ребята, - сказал он, выступая перед первоклашками. – Важно, что она построена по самым современным технологиям, и старт ее работы стал выполнением поручения Президента России Владимира Путина.

У школы 4 новых спортзала и множество тематических зон Фото: Алексей БУЛАТОВ

У школы 4 новых спортзала и множество тематических зонФото: Алексей БУЛАТОВ

В новой школе появился суперсовременный образовательный центр со специализированными кабинетами. В ней есть 4 спортзала, большой актовый зал, мультимедийный кабинет, большая современная библиотека, а также медкомплекс и зоны отдыха с пуфиками.

Еще в школе появился мультимедийный кабинет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще в школе появился мультимедийный кабинетФото: Алексей БУЛАТОВ

Большой актовый зал с удобными креслами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Большой актовый зал с удобными кресламиФото: Алексей БУЛАТОВ

А еще в школе есть специальные зоны для отдыха с пуфиками Фото: Алексей БУЛАТОВ

А еще в школе есть специальные зоны для отдыха с пуфикамиФото: Алексей БУЛАТОВ

- На территории школы оборудованы площадки для волейбола, баскетбола и гимнастики, зона воркаута и велопарковки, - рассказали в пресс-службе мэрии. – Для снижения уровня шума вокруг школы предусмотрен специальный экран высотой в три метра.

Напомним, что принимать учеников школа перестала в 2016 году. Строительство новой обошлось в 740,8 миллиона рублей, из которых 630 миллионов – средства облбюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ждем бабье лето: синоптики рассказали, когда оно придет в Екатеринбург
За экологию: УрФУ проведет праздник без воздушных шаров
Сменили даты: мост на Шевченко в Екатеринбурге откроют к 10 сентября
«Кто-то должен был остановить это безумие»: Илья Варламов назвал школу с золотыми унитазами в Екатеринбурге цыганщиной
«Слил» все счета: экс-сотруднику банка грозит до 5 лет тюрьмы за нарушение конфиденциальности
Поющий таксист из Екатеринбурга попал в телевизор
Потушили за 12 минут: в Первоуральске полностью сгорел дом
На Восточной девушка переходила дорогу на красный и попала под машину
В ТРЦ "Радуга-Парк" детей эвакуировали из игровой зоны
Первая неделя осени в Екатеринбурге будет дождливой
2 сентября в зоопарке Екатеринбурга покажут кормление животных
Прокуратура проверяет "Городок чекистов", который сидит без горячей воды
Молодежка ФК «Урал» обыграла «Краснодар» в День знаний
На Заводской столкнулись 2 легковушки и мотоцикл
Ночью в Екатеринбурге горел жилой дом: людей пришлось эвакуировать
В Екатеринбурге 16-летняя девушка выпала из окна 16-этажного дома и осталась жива
Екатеринбург вошел в рейтинг самых чистых городов России
17-летняя пловчиха из Екатеринбурга завоевала 5 золотых медалей на Чемпионате мира