«Слил» все счета: экс-сотруднику банка грозит до 5 лет тюрьмы за нарушение конфиденциальности

СЕГОДНЯ 06:56 2019-09-02T06:56:35+03:00

Бывший сотрудник банка за взятку "сливал" всю информацию о клиентах, теперь ему грозит до 5 лет тюрьмы Фото: Алексей БУЛАТОВ

За взятку он сдавал информацию об операциях и счетах

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В Нижнем Тагиле пред судом предстанет бывший сотрудник банка. Его обвиняют в разглашении банковской тайны в отношении клиента.

- В мае этого года обвиняемый, занимая должность старшего специалиста в отделении одного из банков, в соцсети стал переписываться с неустановленным лицом, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Последний, узнав, что он является сотрудником банка, предложил за взятку рассказывать ему клиентские тайны. Обвиняемый согласился.

Таким образом он предоставил информацию со сведениями об операциях, произведенных по счетам, остатках на счетах одного из клиентов.

- Чуть позже клиенту пришло сообщение, что если он не желает, чтобы информация о его счетах и операциях была передана третьим лицам, он должен перечислить 7 тысяч рублей, - добавили в прокуратуре.

Потерпевший сразу обратился в полицию. Сейчас экс-сотруднику банка грозит до 5 лет тюрьмы за разглашение тайн и нарушения конфиденциальности.

ИСТОЧНИК KP.RU