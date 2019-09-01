Прокуратура проверяет "Городок чекистов", который сидит без горячей воды
Прокуратура Екатеринбурга организовала проверку в связи с отсутствием горячей воды в «Городке чекистов». Сотрудники прокуратуры проверят, соблюдаются ли требования законодательства - 14 корпусов Городка сидит без воды из-за повреждения на теплосети. Устранить повреждение не получается из-за того, что отсутствует собственник.
- Администрация Екатеринбурга не приняла весь комплекс мер для устранения указанного повреждения, - объяснили в прокуратуре. - Главе Екатеринбурга Александру Высокинскому внесено представление об устранении нарушений закона.
В представлении есть требование устранить повреждения на теплосети в кратчайшие сроки и восстановить права жителей на бесперебойное получение горячей воды. Прокуратура продолжает контролировать эту ситуацию.
ИСТОЧНИК KP.RU