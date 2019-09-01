2019-09-01T14:14:02+03:00
Общество

Прокуратура проверяет "Городок чекистов", который сидит без горячей воды

Главе Екатеринбурга Александру Высокинскому уже внесено представление об устранении нарушений закона
Елена БЛАГИНИНА
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Жителям Екатеринбурга должны вот-вот вернуть горячую водуЖителям Екатеринбурга должны вот-вот вернуть горячую водуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокуратура Екатеринбурга организовала проверку в связи с отсутствием горячей воды в «Городке чекистов». Сотрудники прокуратуры проверят, соблюдаются ли требования законодательства - 14 корпусов Городка сидит без воды из-за повреждения на теплосети. Устранить повреждение не получается из-за того, что отсутствует собственник.

- Администрация Екатеринбурга не приняла весь комплекс мер для устранения указанного повреждения, - объяснили в прокуратуре. - Главе Екатеринбурга Александру Высокинскому внесено представление об устранении нарушений закона.

В представлении есть требование устранить повреждения на теплосети в кратчайшие сроки и восстановить права жителей на бесперебойное получение горячей воды. Прокуратура продолжает контролировать эту ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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