Молодежка ФК «Урал» обыграла «Краснодар» в День знаний
Матч прошел на клубной базе "Бажовия"
Фото: ФК "Урал"
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Сегодня, 1 сентября, молодежная команда футбольного клуба «Урал» одержала победу в матче 8 тура Молодежного первенства.
«Шмели» соревновались с командой «Краснодар» - матч прошел в 10:00 на клубной базе «Бажовия» под Сысертью. Молодежь "Урала" обыграла сверстников с минимальным счетом.
- Единственный гол в ворота «быков» залетел уже на второй минуте встречи, - рассказывают в пресс-службе ФК "Урал". - Макс Жестарёв из пределов штрафной площади отметился результативным ударом!
Больше голов не было: матч завершился со счетом 1:0 в пользу ФК "Урал".
ИСТОЧНИК KP.RU