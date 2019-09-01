2019-09-01T12:10:36+03:00
Спорт

Молодежка ФК «Урал» обыграла «Краснодар» в День знаний

Матч прошел на клубной базе "Бажовия"
Елена БЛАГИНИНА
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Фото: ФК "Урал"Фото: ФК "Урал"
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Сегодня, 1 сентября, молодежная команда футбольного клуба «Урал» одержала победу в матче 8 тура Молодежного первенства.

«Шмели» соревновались с командой «Краснодар» - матч прошел в 10:00 на клубной базе «Бажовия» под Сысертью. Молодежь "Урала" обыграла сверстников с минимальным счетом.

- Единственный гол в ворота «быков» залетел уже на второй минуте встречи, - рассказывают в пресс-службе ФК "Урал". - Макс Жестарёв из пределов штрафной площади отметился результативным ударом!

Больше голов не было: матч завершился со счетом 1:0 в пользу ФК "Урал".

ИСТОЧНИК KP.RU

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