2019-09-01T07:26:39+03:00
Спорт

17-летняя пловчиха из Екатеринбурга завоевала 5 золотых медалей на Чемпионате мира

Соревнования по плаванию среди спортсменов с нарушением слуха прошли в Бразилии
Елена БЛАГИНИНА
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Девушка завоевала сразу 5 золотых медалей! Фото: Администрация ЕкатринбургаДевушка завоевала сразу 5 золотых медалей! Фото: Администрация Екатринбурга
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17-летняя воспитанница ДЮСШ «Юность» Полина Билалова взяла сразу пять золотых медалей на чемпионате мира по плаванию. Соревнования среди спортсменов, у которых есть нарушения слуха, прошли в Бразилии.

В Екатеринбурге девушка занимается под руководством тренера Раисы Уразовой - с помощью наставницы она смогла подготовиться к выступлению на чемпионате. И у нее все получилось!

- Полина превзошла соперниц в плавании вольным стилем и баттерфляем на дистанциях 200 и 400 метров, - рассказывают в Администрации Екатеринбурга.

Отметим, что конкуренция была довольно жесткой: в соревнованиях, которые проходили в бразильском Сан-Паулу, принимали участие пловцы из 29 стран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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