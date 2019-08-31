На Эльмаше посреди дороги перевернулась иномарка
Люди не пострадали
Машина перевернулась на перекрестке Фронтовых Бригад - Шефская. Фото: Инцидент.Екатеринбург, vk.com
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В восьмом часу вечера на перекрестке улиц Фронтовых Бригад и Шефской в Екатеринбурге произошла авария. Посреди дороги перевернулась иномарка Renault Duster.
– Машина буквально встала вверх дном, но все живы, – сообщают очевидцы.
По предварительной информации, в ДТП никто из людей не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU