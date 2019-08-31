На улице Циолковского иномарка сбила 7-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 18:48 2019-08-31T19:23:57+03:00

Его увезли в больницу с травмой головы и переломом ноги

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Полицейские Екатеринбурга разбираются в обстоятельствах аварии, случившегося у дома №27 на улице Циолковского. Там иномарка «Инфинити ЕХ 35», двигаясь по двору, сбила 7-летнего мальчика, переходившего проезжую часть. С травмой головы и переломом ноги его увезли в больницу.

– Несовершеннолетний вышел из подъезда дома и направлялся гулять на детскую площадку, – уточняют в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. – Предварительно установлено, что ребенок выбежал на дворовой проезд из-за припаркованного автотранспорта.

За рулем машины сидела 33-летняя женщина. Она двигалась со скоростью не больше 15 километров в час. Согласно ее объяснениям, мальчик неожиданно выбежал из-за припаркованных машин.

– Обстоятельства аварии будут установлены в ходе начавшегося дознания, по окончании которого будет принято мотивированное решение, – добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU