2019-08-31T19:23:57+03:00
Происшествия

На улице Циолковского иномарка сбила 7-летнего мальчика

Его увезли в больницу с травмой головы и переломом ноги
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
По словам женщины, сидевшей за рулем иномарки, мальчик неожиданны выбежал из-за припаркованных машин. Фото: отделение пропаганды ГИБДД ЕкатеринбургаПо словам женщины, сидевшей за рулем иномарки, мальчик неожиданны выбежал из-за припаркованных машин. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Изменить размер текста:

Полицейские Екатеринбурга разбираются в обстоятельствах аварии, случившегося у дома №27 на улице Циолковского. Там иномарка «Инфинити ЕХ 35», двигаясь по двору, сбила 7-летнего мальчика, переходившего проезжую часть. С травмой головы и переломом ноги его увезли в больницу.

– Несовершеннолетний вышел из подъезда дома и направлялся гулять на детскую площадку, – уточняют в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. – Предварительно установлено, что ребенок выбежал на дворовой проезд из-за припаркованного автотранспорта.

За рулем машины сидела 33-летняя женщина. Она двигалась со скоростью не больше 15 километров в час. Согласно ее объяснениям, мальчик неожиданно выбежал из-за припаркованных машин.

– Обстоятельства аварии будут установлены в ходе начавшегося дознания, по окончании которого будет принято мотивированное решение, – добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Эльмаше посреди дороги перевернулась иномарка
«Вопросы все урегулированы»: вице-премьер Татьяна Голикова об увольнении хирургов в Нижнем Тагиле
С понедельника изменится схема движения автобуса №25 у торгового центра МЕГА
«Не пристегнулся»: при столкновении на Серовском тракте пострадал 30-летний мужчина
В Ревде местному жителю грозит 6 лет лишения свободы за кражу телефона из салона сотовой связи
Художники превратили каменный шар у Театра драмы в лилового беса
На Шефской мужчина выпал из окна девятиэтажного дома
На промзоне рядом с Новосвердловской ТЭЦ загорелось здание
Отопительный сезон не за горами: в понедельник в Екатеринбург придет осенняя прохлада
Анна Нетребко собрала аншлаг на открытии конгресс-центр в Екатеринбурге
Главной иконе Главного храма Вооруженных Сил РФ на Урале поклонились около 90 тысяч человек
«Украл, выпил - в тюрьму»: Уральца отправили в колонию за кражу алкоголя
Средняя зарплата врачей Свердловской области- 74 тысячи рублей
Душил поясом от халата: На Урале ищут подозреваемого в убийстве 30 пенсионерок
Приговорили к реальному сроку: Уралец пять раз за полгода садился пьяным за руль и угнал машину
Россиянам предлагают придумать талисман Универсиады-2023 на Урале
Проверка слуха: в Екатеринбурге задержали инспектора брата главы горздрава по делу о взятках
В Екатеринбурге внедорожник насмерть сбил рабочего, который вылез из люка прямо под колеса
В Екатеринбурге из-за ремонтов закрывают улицу Ирбитскую
Екатеринбургский театр «Место» потерял место из-за потопа
В екатеринбургской школе появилось дружественное пространство для особых учеников
«Выстроятся в огромный логотип»: болельщики «Автомобилиста» проедут колонной по Екатеринбургу
В семье пополнение: футболист «Урала» стал папой
В Екатеринбурге поэт выставил на аукцион коллекцию маек футболистов ФК «Урал», чтобы помочь больной раком маме
«Я жертва, а не преступник»: В Екатеринбурге тренер, осужденный за педофилию, стал завхозом в тюрьме
В Екатеринбурге самосвал насмерть сбил мужчину, перебегавшего дорогу
«Слушал музыку в наушниках»: в Свердловской области под колесами поезда погиб парень