На улице Циолковского иномарка сбила 7-летнего мальчика
Полицейские Екатеринбурга разбираются в обстоятельствах аварии, случившегося у дома №27 на улице Циолковского. Там иномарка «Инфинити ЕХ 35», двигаясь по двору, сбила 7-летнего мальчика, переходившего проезжую часть. С травмой головы и переломом ноги его увезли в больницу.
– Несовершеннолетний вышел из подъезда дома и направлялся гулять на детскую площадку, – уточняют в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. – Предварительно установлено, что ребенок выбежал на дворовой проезд из-за припаркованного автотранспорта.
За рулем машины сидела 33-летняя женщина. Она двигалась со скоростью не больше 15 километров в час. Согласно ее объяснениям, мальчик неожиданно выбежал из-за припаркованных машин.
– Обстоятельства аварии будут установлены в ходе начавшегося дознания, по окончании которого будет принято мотивированное решение, – добавили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU