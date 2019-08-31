На Шефской мужчина выпал из окна девятиэтажного дома
Очевидцы сообщают, что он погиб
К месту ЧП прибыла машина реанимации. Фото: Инцидент.Екатеринбург, vk.com
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Как сообщают очевидцы, утром помощь медиков понадобилась в Екатеринбурге на улице Шефской. Там, рядом с девятиэтажным жилым домом на земле лежал пострадавший человек.
- Скорее всего выпал из окна. Скорая приехала, накрыла, - сообщает очевидец Александр в группе "Инцидент.Екатеринбург" в социальной сети vk.com.
В полиции обещали уточнить детали произошедшего позже.
ИСТОЧНИК KP.RU