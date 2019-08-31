2019-08-31T10:07:52+03:00
Происшествия

На Шефской мужчина выпал из окна девятиэтажного дома

Очевидцы сообщают, что он погиб
Данил СВЕЧКОВ
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К месту ЧП прибыла машина реанимации. Фото: Инцидент.Екатеринбург, vk.comК месту ЧП прибыла машина реанимации. Фото: Инцидент.Екатеринбург, vk.com
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Как сообщают очевидцы, утром помощь медиков понадобилась в Екатеринбурге на улице Шефской. Там, рядом с девятиэтажным жилым домом на земле лежал пострадавший человек.

- Скорее всего выпал из окна. Скорая приехала, накрыла, - сообщает очевидец Александр в группе "Инцидент.Екатеринбург" в социальной сети vk.com.

В полиции обещали уточнить детали произошедшего позже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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