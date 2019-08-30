Анна Нетребко собрала аншлаг на открытии конгресс-центр в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 20:01 2019-08-30T20:09:51+03:00

Анна Нетребко вышла к зрительном в белом платье в пол. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловчан не смутили даже дорогие билеты, которые продавались за 40 тысяч рублей

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В Екатеринбурге официально открыли конгресс-центр. Концертный сезон начался выступлением звезд мирового уровня – оперных певцов Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова. Аккомпонимировал им Уральский академический филармонический оркестр под управлением итальянского дирижера Ядера Биньямини. Зал был полным, несмотря на дорогие билеты. Послушать звезду предлагали за сумму от 4 900 до 40 000 рублей.

Отметим, концертный зал конгресс-центра разместил 3500 зрителей по классической театральной схеме с партером (гранд-партер, VIP-партер и партер), бельэтажем, балконом и ложами.

Зал был полный.Фото: Алексей БУЛАТОВ

На открытии появились главные лица города. Первым гостей поприветствовал губернатор Евгений Куйвашев.

- Концертный зал нашего конгресс-центра – один из лучших в России и в мире. Уверен, он достоин быть главной сценой для выступления выдающихся артистов и творческих коллективов. Именно здесь должны звучать лучшие голоса и величайшие музыкальные произведения. Искренне желаю, чтобы музыка, которая прозвучит сегодня, наполнила ваши сердца светом любви и созидания, вдохновила вас на благородные дела и поступки», – сказал губернатор.

Аккомпонимировал певцам Уральского академического филармонического оркестра под управлением итальянского дирижера Ядера Биньямини.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, Анна Нетребко вместе с мужем Юсифом Эйвазовым прилетели в Екатеринбург 28 августа. Здесь они успели прогуляться по известным достопримечательностям, в том числе по Ельцин Центру. После посещения музея оперная дива поделилась воспоминаниями о своей жизни во времена правления Бориса Ельцина.

Также смотрите фоторепортаж с открытия конгресс-центра в нашем фоторепортаже.(ссылка)

ИСТОЧНИК KP.RU