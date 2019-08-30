2019-08-30T19:47:53+03:00
Общество

Главной иконе Главного храма Вооруженных Сил РФ на Урале поклонились около 90 тысяч человек

Икона будет перемещаться по воинским частям и гарнизонам ЦВО до октября
Алина СУРИНА
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Икона будет перемещаться по воинским частям и гарнизонам ЦВО до октября Фото: пресс-служба ЦВОИкона будет перемещаться по воинским частям и гарнизонам ЦВО до октября Фото: пресс-служба ЦВОФото: Алексей БУЛАТОВ
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Главной иконе Главного храма Вооруженных Сил РФ на Урале поклонились около 90 тысяч человек. «Спас Нерукотворный» будет перемещаться по воинским частям и гарнизонам ЦВО до октября. С 15 по 31 августа образ побывала в трех городах Урала: Челябинск, Чебаркуль и Екатеринбург. Завтра икону доставят на военный аэродром Екатеринбурга для транспортировки на российскую 201 военную базу в Таджикистане. Там она будет выставлена в воинском храме Иверской иконы Божией Матери.

- Свой путь святыня начала в городе-герое Севастополе 30 апреля 2019 года, а завершит его 9 мая 2020 года, в 75-ю годовщину Великой Победы, в Главном храме Вооруженных Сил России, который строится в Москве в парке «Патриот». На своем пути икона побывает в 120 городах, посетит более 150 храмов, 300 соединений и воинских частей, преодолев расстояние в более чем 57 000 километров, - рассказали в пресс-службе ЦВО.

На всем пути «Спас Нерукотворный» сопровождает мощевик с частицами мощей апостолов Петра и Андрея, святителя Николая Чудотворца, святых великомучеников Пантелеимона Целителя и Георгия Победоносца, великомученицы Варвары, преподобного Сергия Радонежского и святого праведного Феодора Ушакова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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