Главной иконе Главного храма Вооруженных Сил РФ на Урале поклонились около 90 тысяч человек
Главной иконе Главного храма Вооруженных Сил РФ на Урале поклонились около 90 тысяч человек. «Спас Нерукотворный» будет перемещаться по воинским частям и гарнизонам ЦВО до октября. С 15 по 31 августа образ побывала в трех городах Урала: Челябинск, Чебаркуль и Екатеринбург. Завтра икону доставят на военный аэродром Екатеринбурга для транспортировки на российскую 201 военную базу в Таджикистане. Там она будет выставлена в воинском храме Иверской иконы Божией Матери.
- Свой путь святыня начала в городе-герое Севастополе 30 апреля 2019 года, а завершит его 9 мая 2020 года, в 75-ю годовщину Великой Победы, в Главном храме Вооруженных Сил России, который строится в Москве в парке «Патриот». На своем пути икона побывает в 120 городах, посетит более 150 храмов, 300 соединений и воинских частей, преодолев расстояние в более чем 57 000 километров, - рассказали в пресс-службе ЦВО.
На всем пути «Спас Нерукотворный» сопровождает мощевик с частицами мощей апостолов Петра и Андрея, святителя Николая Чудотворца, святых великомучеников Пантелеимона Целителя и Георгия Победоносца, великомученицы Варвары, преподобного Сергия Радонежского и святого праведного Феодора Ушакова.
ИСТОЧНИК KP.RU