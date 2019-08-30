СЕГОДНЯ 16:58 2019-08-30T16:58:20+03:00

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Россиянам предлагают придумать талисман Универсиады-2023 на Урале. Единственное условие - символика должна учитывать специфику региона. Концепцию кампании по выбору талисмана студенческих игр обсуждали сегодня на заседании по подготовке к Всемирной летней Универсиаде-202.

- В самое ближайшее время нам предстоит определиться с официальным символом Универсиады. Предлагаю привлечь к этой задаче широкую общественность. Считаю, символика турнира должна учитывать специфику нашего региона, - сказал глава региона Евгений Куйвашев.

Как отметил глава региона, процедура выбора символа Универсиады будет проходить максимально открыто, а предложить свой вариант и проголосовать за него получат все жители Российской Федерации.

Сегодня идет активная подготовка мастер-плана Универсиады. Как отметили участники рабочей встречи, часть объектов спортивной инфраструктуры Универсиады-2023 сегодня полностью готова, но предстоит построить еще несколько площадок.

ИСТОЧНИК KP.RU