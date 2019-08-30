Проверка слуха: в Екатеринбурге задержали инспектора брата главы горздрава по делу о взятках
В Екатеринбурге сотрудники ФСБ и следственного комитета задержали инспектора ГИБДД по делу о взятках. Он работал автоинспектором в областном управлении ГИБДД и продавал водительские права. Его подозревают в сговоре с директором автошколы и выдаче водительских удостоверений за деньги.
По некоторой информации, речь идет о двоюродном брате начальника горздрава Дениса Демидова.
-Должностное лицо, о котором идет речь, было выявлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции из подразделения собственной безопасности областного главка, - подтвердил информацию начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - Если подтвердится его вина, то он будет не только уволен по отрицательным мотивам, но и понесет уголовную ответственность. А его непосредственный начальник будет привлечен к строгой дисциплинарной ответственности за упущение в работе с личным составом по антикоррупционной составляющей.
Официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга опроверг данные о родственных связях Демидова и задержанного.
- В связи с публикациями ряда средств массовой информации также обращаем внимание на то, что по данному уголовному делу в качестве подозреваемых никаких медицинских работников не имеется - исходя из характера выявленных преступлений, которые никаким образом не связаны с системой здравоохранени, - пояснил Шульга.
В настоящее время сыщики выясняют все звенья этой криминальной цепочки. Задержанный подозревается в 27 эпизодах незаконного получения денег.
ИСТОЧНИК KP.RU