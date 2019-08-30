В Екатеринбурге самосвал насмерть сбил мужчину, перебегавшего дорогу

СЕГОДНЯ 13:14 2019-08-30T13:14:18+03:00

Его не успели спасти – он скончался в машине скорой помощи

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В Екатеринбурге сегодня утром, около 10:50, произошло ДТП, в котором погиб пешеход. Инцидент подтвердили в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

- По предварительной информации водитель автомашины МАЗ, двигаясь по дублеру улицы Металлургов в сторону Викулова, допустил наезд на пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте, - рассказали там.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В результате аварии мужчину срочно повезли в больницу, но не успели спасти – он скончался от полученных травм прямо в машине скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU