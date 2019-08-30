В Екатеринбурге самосвал насмерть сбил мужчину, перебегавшего дорогу
Его не успели спасти – он скончался в машине скорой помощи
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
Изменить размер текста:
В Екатеринбурге сегодня утром, около 10:50, произошло ДТП, в котором погиб пешеход. Инцидент подтвердили в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
- По предварительной информации водитель автомашины МАЗ, двигаясь по дублеру улицы Металлургов в сторону Викулова, допустил наезд на пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте, - рассказали там.
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
В результате аварии мужчину срочно повезли в больницу, но не успели спасти – он скончался от полученных травм прямо в машине скорой помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU