Обещают дожди: погода в Екатеринбурге на День знаний

СЕГОДНЯ 12:42 2019-08-30T12:46:03+03:00

Ученики в этом году пойдут в школу под зонтиками - 2 сентября обещают дождливым Фото: Алексей БУЛАТОВ

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До наступления осени осталось всего 2 дня. Но погода решила свериться с календарем и подарить Екатеринбургу дождливый и прохладный праздник. Напомним, что в этом году День знаний отложили на 2 сентября, поскольку 1 число приходится на воскресенье.

Согласно данным сервиса погоды Gismeteo, в понедельник, 2 сентября, будет пасмурно, и пройдет небольшой дождь. Температура воздуха составит утром +7, днем может потеплеть до +13. Ветер 3-8 м/сек. Поэтому, выходя на школьные линейки, не забывайте захватить зонтик и курточку потеплее.

Кстати, такая дождливая погода продлится в Екатеринбурге до 6 сентября, а дальше – без осадков. А сегодня утром мы рассказывали о погоде на выходные и напомнили, что сегодня, 30 августа, синоптики объявили штормовое предупреждение, так что будьте аккуратней.

ИСТОЧНИК KP.RU