«Вел себя неадекватно»: в Екатеринбурге задержали подозреваемого в сбыте наркотиков

СЕГОДНЯ 12:22 2019-08-30T12:22:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге полиция задержала подозреваемого в сбыте наркотиков. Им оказался 33-летний местный житель, проживающий на улице Амудсена. В ходе обыска у него нашли 5,24 грамма амфетамина и другие вещества, используемые для изготовления наркотиков.

- Ранее мужчина был неоднократно судим за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, - рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу. – Он сообщил, что состоит на учете у психиатра в связи с психическим расстройством. По этой причине его закрывали в медучреждении на 3,6 лет и 1,8 года.

Фото: пресс-служба УМВД по Екатеринбургу

Сейчас в отношении него возбудили уголовное дело. В момент задержания мужчина вел себя неадекватно, поэтому на место пришлось вызвать бригаду «скорой» и отправить в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU