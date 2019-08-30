2019-08-30T12:11:31+03:00
Общество

В екатеринбургском метро могут вернуть проездной

Его предложили снова включить в тариф ЕКАРТЫ на четыре вида транспорта
Мария Трапезникова
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В екатеринбургском метро могут вернуть проезднойВ екатеринбургском метро могут вернуть проезднойФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбургском метро могут вернуть проездной. В администрации создана рабочая группа, которая рассмотрит эту возможность. Вопрос об этом подняли в августе этого года.

Тогда Уполномоченный по правам человека на Урале Татьяна Мерзлякова направила в адрес мэра Высокинского обращение, в котором сообщила о недовольстве жителей исключением из проездного на «четыре вида транспорта» метро.

- В ответе на обращение Уполномоченного Глава Екатеринбурга объяснил исключение проезда в метро из проездных билетов на 4 вида транспорта, ссылаясь на технические причины, – повышение проезда ЕМУП «Метрополитен» с 28 до 32 рублей за поездку, - указывается на сайт Уполномоченного по правам человека.

В состав рабочей группы предложили войти и Татьяне Мерзляковой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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