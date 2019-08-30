Откладывать 5 месяцев: аналитики посчитали, как долго екатеринбургским учителям придется экономить ради последнего iPhone
Новая модель стоит около 123 тысяч, а средняя зарплата педагога – 24,2 тысячи
Учителям в Екатеринбурге придется откладывать 5 месяцев часть зарплаты ради iPhone последней моделиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Екатеринбургским учителям нужно копить 5 месяцев, чтобы приобрести iPhone самой последней модели. К таким выводам пришли аналитики сервиса «Авито Работа».
- Новый смартфон можно приобрести в фирменном магазине за 123 тысячи рублей, а средняя зарплата учителей в Екатеринбурга – около 24,2 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе сервиса. – Для его покупки педагогам придется 5 месяцев откладывать деньги.
А вот в Москве и Санкт-Петербурге учителям живется несколько лучше – у них заплата выше. Поэтому накопить на новый смартфон они смогут за 3 и 4 месяца.
ИСТОЧНИК KP.RU