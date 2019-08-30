Обогнали Москву: Яндекс предрек Екатеринбургу большие пробки в сентябре
Яндекс предрек Екатеринбургу большие пробки в сентябре. Специалисты проанализировали уровень пробок осенью и обратили особое внимание на утренний час пик.
- Традиционно с конца мая загруженность дорог в городе начинает уменьшаться, - рассказали в пресс-службе Яндекса. – Пробки возвращаются к последней неделе августа – многие в это время приезжают из отпусков и начинают активнее пользоваться автомобилями. Этот уровень без резких изменений держится вплоть до декабря.
По уровню утренних пробок Екатеринбург оказался на первом месте – с сентября он увеличивается на 1,4. Он соседствует с Ростовом-на-Дону и Самарой. В пятерке лидеров оказались Новосибирск (1,3 балла) и Казань (1,2). Москва оказалась лишь на 11 месте – ее загруженность в утренние часы всего лишь 0,8 баллов.
ИСТОЧНИК KP.RU