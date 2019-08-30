«Пришли к тому, с чего начали»: в Филькино, где жители сами построили себе мост, устанавливают новый
История с мостом в Филькино тянется уже два года. В июле, устав ждать от чиновников помощи, местные жители решили построить переправу своими руками. Но долго он не простоял – его смыло водой. Сегодня, 20 августа, строительные работы все же начались вновь – подъехали рабочие, сейчас там устанавливают небольшую переправу.
- Делают пешеходный мост шириной в 1 метр, - рассказала местная жительница Анастасия Пристав. – Но совершенно непонятно, как там передвигаться, например, с коляской и ребенком – он же очень узкий! А для машин как не было проезда, так и нет – «Скорая» точно не проедет. Поэтому мы, получается, пришли к тому, с чего начали.
Фото: Анастасия Пристав
В конце июля, после затопления переправы, у местных жителей прошла встреча с главой Серовского округа Василием Сизиковым. На ней действительно шла речь о строительстве временного моста. Однако размеры его должны были быть несколько другими.
Фото: Анастасия Пристав
- Речь шла о пешеходном мосте на двутавровых балках, высотой 5 метров и шириной 1,5 метра, который построить должны были до 1 сентября, - отметила Пристав. – Но строители сказали, что о таком не слышали и будут строить другой мост, якобы намного лучше, чем нам обещали.
ИСТОЧНИК KP.RU