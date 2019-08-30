2019-08-30T11:22:32+03:00
Общество

«Пришли к тому, с чего начали»: в Филькино, где жители сами построили себе мост, устанавливают новый

По размерам он совершенно не подходящий для автомобилей
Мария Трапезникова
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Фото: Анастасия ПриставФото: Анастасия Пристав
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История с мостом в Филькино тянется уже два года. В июле, устав ждать от чиновников помощи, местные жители решили построить переправу своими руками. Но долго он не простоял – его смыло водой. Сегодня, 20 августа, строительные работы все же начались вновь – подъехали рабочие, сейчас там устанавливают небольшую переправу.

- Делают пешеходный мост шириной в 1 метр, - рассказала местная жительница Анастасия Пристав. – Но совершенно непонятно, как там передвигаться, например, с коляской и ребенком – он же очень узкий! А для машин как не было проезда, так и нет – «Скорая» точно не проедет. Поэтому мы, получается, пришли к тому, с чего начали.

Фото: Анастасия Пристав

Фото: Анастасия Пристав

В конце июля, после затопления переправы, у местных жителей прошла встреча с главой Серовского округа Василием Сизиковым. На ней действительно шла речь о строительстве временного моста. Однако размеры его должны были быть несколько другими.

Фото: Анастасия Пристав

Фото: Анастасия Пристав

- Речь шла о пешеходном мосте на двутавровых балках, высотой 5 метров и шириной 1,5 метра, который построить должны были до 1 сентября, - отметила Пристав. – Но строители сказали, что о таком не слышали и будут строить другой мост, якобы намного лучше, чем нам обещали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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