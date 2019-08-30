Перепутал: житель Екатеринбурга, которого забрали на военные сборы, испугался повторного призыва

СЕГОДНЯ 11:11 2019-08-30T11:12:17+03:00

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Житель Екатеринбурга, 42-летний отец двух детей, в августе неожиданно получил повестку из военкомата. Мужчина сильно удивился, ведь в армии он уже прошел срочную службу водителем. Молодые люди, вручившие повестку, сказали, что в случае неявки в военкомат, получателю грозит реальный срок.

Мужчина отправился в 32-й военный городок на Вторчермете, где ему сообщили, что повторно на службу его не призовут, но ему и другим резервистам придется пройти сборы, которые продлятся до 10 дней, пишет «Наша газета».

Сборы продлятся до 10 днейФото: Алексей БУЛАТОВ

- Сборы на основании Федерального закона, проводятся ежегодно для того, чтобы проверить квалифицированного человека, ранее уже проходившего службу, - рассказывают в пресс-службе Центрального военного округа.

Отметим, что на сборы могут призвать любого гражданина в возрасте от 28 до 50 лет, если в его военном билете отмечено «годен к военной службе».

ИСТОЧНИК KP.RU