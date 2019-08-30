Перепутал: житель Екатеринбурга, которого забрали на военные сборы, испугался повторного призыва
Житель Екатеринбурга, 42-летний отец двух детей, в августе неожиданно получил повестку из военкомата. Мужчина сильно удивился, ведь в армии он уже прошел срочную службу водителем. Молодые люди, вручившие повестку, сказали, что в случае неявки в военкомат, получателю грозит реальный срок.
Мужчина отправился в 32-й военный городок на Вторчермете, где ему сообщили, что повторно на службу его не призовут, но ему и другим резервистам придется пройти сборы, которые продлятся до 10 дней, пишет «Наша газета».
Сборы продлятся до 10 днейФото: Алексей БУЛАТОВ
- Сборы на основании Федерального закона, проводятся ежегодно для того, чтобы проверить квалифицированного человека, ранее уже проходившего службу, - рассказывают в пресс-службе Центрального военного округа.
Отметим, что на сборы могут призвать любого гражданина в возрасте от 28 до 50 лет, если в его военном билете отмечено «годен к военной службе».
ИСТОЧНИК KP.RU