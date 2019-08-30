За безопасностью екатеринбургских школьников проследят полицейские

СЕГОДНЯ 09:04 2019-08-30T09:04:57+03:00

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Сотрудники екатеринбургской полиции будут держать на контроле общественный порядок в День знаний. 2 торжественные мероприятия пройдут в 183 учебных заведениях города, к обучению приступят больше 159 тысяч учеников – из них больше 20 тысяч первоклассников.

- Полицейские будут дежурить в каждой школе. В охране порядка будут участвовать патрульно-постовые службы, Госавтоинспекция, Росгвардия, - рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу. – К сотрудникам полиции присоединятся дружинники и работники частных охранных организаций, а также представители родительских комитетов.

Напомним, что со школьниками 2 сентября пройдут профилактические беседы, в ходе которых ученикам напомнят о важности соблюдения ПДД.

Особе внимание будет уделено соблюдению запрета на продажу алкоголя рядом с учебными заведениями. Все школы проверят на взрывобезопасность.

ИСТОЧНИК KP.RU