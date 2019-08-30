Дополнительные поезда будут курсировать в ноябрьские праздники

СЕГОДНЯ 09:02 2019-08-30T09:02:26+03:00

«Пиковой» датой выезда станет 1 ноября, в обратном направлении максимальный пассажиропоток придется на 4 ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выходные дни, приуроченные к ноябрьским праздникам, приходятся на период со 2 по 4 ноября

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Для удовлетворения повышенного спроса на перевозки в период ноябрьских праздников «Федеральная пассажирская компания» (дочернее общество ОАО «РЖД») назначает порядка 200 дополнительных рейсов поездов.

Выходные дни, приуроченные к ноябрьским праздникам, приходятся на период со 2 по 4 ноября. «Пиковой» датой выезда станет 1 ноября, в обратном направлении максимальный пассажиропоток придется на 4 ноября.

Дополнительные поезда будут следовать по наиболее востребованным маршрутам из Москвы в Санкт-Петербург, Брянск, Курск, Старый Оскол, Чебоксары, Казань, Саранск, Смоленск, Киров, Кострому, Рыбинск, Архангельск, Льгов, Пензу, Белгород, Ульяновск, Ижевск, Кинешму, Оренбург, Вологду.

Из Санкт-Петербурга дополнительные рейсы отправятся в Москву, Самару, Ярославль, Кострому, Архангельск, Смоленск, Брянск, Киров, Орел, Курск.

Из Екатеринбурга можно будет уехать в Москву и Казань. Также дополнительные рейсы назначены на маршрутах Архангельск – Карпогоры, Ростов – Кисловодск и Ростов-на-Дону – Адлер.

При необходимости могут быть назначены дополнительные рейсы, либо увеличено число вагонов в регулярных поездах.

Приобрести билеты на поезда дальнего следования можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «РЖД» (pass.rzd.ru) и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

ИСТОЧНИК KP.RU