Дополнительные поезда будут курсировать в ноябрьские праздники
Для удовлетворения повышенного спроса на перевозки в период ноябрьских праздников «Федеральная пассажирская компания» (дочернее общество ОАО «РЖД») назначает порядка 200 дополнительных рейсов поездов.
Выходные дни, приуроченные к ноябрьским праздникам, приходятся на период со 2 по 4 ноября. «Пиковой» датой выезда станет 1 ноября, в обратном направлении максимальный пассажиропоток придется на 4 ноября.
Дополнительные поезда будут следовать по наиболее востребованным маршрутам из Москвы в Санкт-Петербург, Брянск, Курск, Старый Оскол, Чебоксары, Казань, Саранск, Смоленск, Киров, Кострому, Рыбинск, Архангельск, Льгов, Пензу, Белгород, Ульяновск, Ижевск, Кинешму, Оренбург, Вологду.
Из Санкт-Петербурга дополнительные рейсы отправятся в Москву, Самару, Ярославль, Кострому, Архангельск, Смоленск, Брянск, Киров, Орел, Курск.
Из Екатеринбурга можно будет уехать в Москву и Казань. Также дополнительные рейсы назначены на маршрутах Архангельск – Карпогоры, Ростов – Кисловодск и Ростов-на-Дону – Адлер.
При необходимости могут быть назначены дополнительные рейсы, либо увеличено число вагонов в регулярных поездах.
Приобрести билеты на поезда дальнего следования можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «РЖД» (pass.rzd.ru) и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».
ИСТОЧНИК KP.RU