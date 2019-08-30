2019-08-30T08:47:44+03:00
Общество

Приставы заставили двух мужей екатеринбурженки платить алименты

Без денег остались трое малолетних детей
Мария Трапезникова
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Два бывших мужа екатеринбурженки отказывались выплачивать алименты на троих детейДва бывших мужа екатеринбурженки отказывались выплачивать алименты на троих детейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Екатеринбургские приставы заставили двух мужей местной жительницы выплатить алименты для трех ее детей.

- У женщины было два муж. Один не выплачивал алименты больше двух месяцев, ему назначили 40 часов общественных работ – сейчас он работает и откладывает деньги на двух детей, - рассказали в пресс-службе УФССП Росси по Свердловской области.

Второй ее экс-муж тоже отказывается от выплат алиментов. От него у женщины – маленькая дочка. Он задолжал ей 50 тысяч рублей, ему назначили арест на 10 суток. Спустя время все деньги он смог вернуть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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