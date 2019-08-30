Лето закончилось строго по календарю: конец недели на Урале будет холодным
Уже в эти выходные на порог ступает календарная осень. И она ощущается резкими погодными перепадами. Так, конец недели в Екатеринбурге и всей области будет дождливым и холодным. Об этом сообщили в Уралгидрометцентре.
В ночь на 30 августа пройдут сильные дожди, а температура не поднимется выше +9. Днем воздух прогреется до +9…+14. Порывы ветра в этот день составят 15-20 м/сек.
В субботу, 31 августа, ожидаются небольшие дожди. Ночью будет +2…+7, днем потеплеет до +12.
В первый день осени, 1 сентября, также пройдут небольшие дожди. Ночью будет до +2…+7, днем воздух прогреется до +13.
Кстати, вчера спасатели и МЧС продлили штормовое предупреждение на 30 августа. Будьте аккуратны и соблюдайте правила безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU