2019-08-30T05:58:12+03:00
Общество

Лето закончилось строго по календарю: конец недели на Урале будет холодным

Все выходные будет идти дождь
Мария Трапезникова
Поделиться:
Конец недели будет холодным и дождливымКонец недели будет холодным и дождливымФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Уже в эти выходные на порог ступает календарная осень. И она ощущается резкими погодными перепадами. Так, конец недели в Екатеринбурге и всей области будет дождливым и холодным. Об этом сообщили в Уралгидрометцентре.

В ночь на 30 августа пройдут сильные дожди, а температура не поднимется выше +9. Днем воздух прогреется до +9…+14. Порывы ветра в этот день составят 15-20 м/сек.

В субботу, 31 августа, ожидаются небольшие дожди. Ночью будет +2…+7, днем потеплеет до +12.

В первый день осени, 1 сентября, также пройдут небольшие дожди. Ночью будет до +2…+7, днем воздух прогреется до +13.

Кстати, вчера спасатели и МЧС продлили штормовое предупреждение на 30 августа. Будьте аккуратны и соблюдайте правила безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На реконструкцию теплотрассы под Екатеринбургом потратят почти 12 миллионов
На реконструкцию теплотрассы под Екатеринбургом потратят почти 12 миллионов
ВТБ запустил распродажу монет из драгоценных металлов
Виновника аварии на Малышева, в которой погибли два человека, отправят на дополнительные экспертизы
За безопасностью екатеринбургских школьников проследят полицейские
Дополнительные поезда будут курсировать в ноябрьские праздники
Приставы заставили двух мужей екатеринбурженки платить алименты
Самолет «Уральских авиалиний», экстренно севший из-за птиц в Кольцово, продолжает свой маршрут
Прокуратура начала проверку после аварийной посадки самолета в Кольцово
«Давайте не будем мешать термины»: Покрас Лампас вступился за православную активистку, которую хотели судить за митинг против его граффити
Суд отказался рассматривать дело православной активистки, которая выступала против работы Покраса Лампаса в Екатеринбурге