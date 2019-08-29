2019-08-29T19:46:37+03:00
Общество

Вышел из больницы и пропал: В Екатеринбурге ищут мужчину с татуировками и шрамом на лбу

57-летний мужчина ушел в неизвестном направлении
Алина СУРИНА
Поделиться:
В Екатеринбурге ищут мужчину с татуировками и шрамом на лбу. Фото: Лиза АлертВ Екатеринбурге ищут мужчину с татуировками и шрамом на лбу. Фото: Лиза Алерт
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге ищут мужчину с татуировками и шрамом на лбу. 57-летний Русаков Александр Владимирович сегодня вышел из больницы и ушел в неизвестном направлении.

- По пути на работу/с работы просим обратить внимание на остановочные комплексы и конечные пункты маршрутов транспорта 1, 32 и 047! При обнаружении Александра Владимировича обращайтесь в скорую помощь и позвоните на горячую линию 8-800-700-54-52 звонок бесплатный, - пишут в группе поискового отряда «Лиза Алерт».

Особые приметы: тату на руках и спине, шрам на лбу.

Приметы:

Рост: 180 см;

Телосложение: нормальное;

Цвет глаз: серые;

Волосы: тёмно-русые, короткая стрижка;

Был одет: черная куртка с капюшоном, черные штаны, коричневые ботинки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В столкновении двух грузовиков возле Нижнего Тагила пострадал водитель
Уральцам предложили вместо покупки букета к 1 сентября отдать деньги в фонд помощи детям
Сильное задымление едва не стоило им жизни: Екатеринбуржец спас троих детей из пожара
Опрос для определения места строительства храма святой Екатерины могут сделать анонимным
Синоптики продлили штормовое предупреждение в Свердловской области
Обращайте внимание на знаки: В Екатеринбурге закроют движение по Макаровскому мосту
Одного из водителей зажало в искореженном авто: на трассе «Екатеринбург - Шадринск - Курган» произошло серьезное ДТП
Митрополит Кирилл приехал в суд поддержать Оксану Иванову, обвиняемую в организации акции против креста Покраса Лампаса
Целился в голову: на Урале мужчине за попытку убийства дали 7,5 лет
На Урале из-за антисанитарии на месяц закрыли кулинарный цех «Пятерочки»
На бойком месте: в Каменске-Уральском чиновники теснят стихийный базарчик бабушек
Больше 860 тысяч екатеринбуржцев поставят прививки от гриппа
В Екатеринбурге строительство новой телебашни на Уралмаше проверят на нарушения
«Нужен адвокат»: православную активистку из Екатеринбурга, выступающую против работы Покраса Лампаса, везут в суд
Экс-чиновница «государство не просило вас рожать» будет тренировать гимнасток в Екатеринбурге
«В тесноте, да не в обиде»: в екатеринбургскую школу зачислили 347 первоклассников
На трассе Пермь - Екатеринбург появилась шумовая разметка