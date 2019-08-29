Вышел из больницы и пропал: В Екатеринбурге ищут мужчину с татуировками и шрамом на лбу
В Екатеринбурге ищут мужчину с татуировками и шрамом на лбу. 57-летний Русаков Александр Владимирович сегодня вышел из больницы и ушел в неизвестном направлении.
- По пути на работу/с работы просим обратить внимание на остановочные комплексы и конечные пункты маршрутов транспорта 1, 32 и 047! При обнаружении Александра Владимировича обращайтесь в скорую помощь и позвоните на горячую линию 8-800-700-54-52 звонок бесплатный, - пишут в группе поискового отряда «Лиза Алерт».
Особые приметы: тату на руках и спине, шрам на лбу.
Приметы:
Рост: 180 см;
Телосложение: нормальное;
Цвет глаз: серые;
Волосы: тёмно-русые, короткая стрижка;
Был одет: черная куртка с капюшоном, черные штаны, коричневые ботинки.
ИСТОЧНИК KP.RU