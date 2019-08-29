2019-08-29T19:24:53+03:00
Происшествия

В столкновении двух грузовиков возле Нижнего Тагила пострадал водитель

Виновный в столкновении три раза привлекался к ответственности за нарушение ПДД
Алина СУРИНА
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Фото: ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское»Фото: ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское»
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В столкновении двух грузовиков возле Нижнего Тагила пострадал водитель. Виновный в столкновении водитель автомобиля «МАЗ» до аварии три раза привлекался к ответственности за нарушение ПДД. Из них - два за превышение скорости. В этот раз мужчина, следуя по автодороге Южный подъезд к городу Нижний Тагил, врезался в следующий в попутном направлении автомобиль «ЗИЛ». В аварии пострадал водитель «ЗИЛ». Он был доставлен в «Демидовскую больницу Нижнего Тагила» с перелом грудного отдела позвоночника и ушибом головы.

- Водителем автомашины «МАЗ» является житель города Верхняя Салда, стаж вождения которого составляет 24 года. Водителем автомашины «ЗИЛ» является житель Челябинска. Водительский стаж составляет 20 лет. В 2019 году к административной ответственности за нарушение правил он не привлекался. Но в 2018 году 2 раза был замечен в нарушении правил проезда перекрестков, - добавили в пресс-службе ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское».

Водитель «МАЗ» согласно данным инспекторов в момент аварии был трезвым. У водителя автомобиля «ЗИЛ» будет осуществлен забор крови в медицинском учреждении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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