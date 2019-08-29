2019-08-29T18:49:41+03:00
Общество

Уральцам предложили вместо покупки букета к 1 сентября отдать деньги в фонд помощи детям

Акция «Дети и цветы» проходит в третий раз
Алина СУРИНА
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Уральцам предложили вместо покупки букета к 1 сентября отдать деньги в фонд помощи детямУральцам предложили вместо покупки букета к 1 сентября отдать деньги в фонд помощи детямФото: Алексей БУЛАТОВ
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Уральцам предложили вместо покупки букета к 1 сентября отдать деньги в фонд помощи детям. Акция «Дети и цветы» проходит в третий раз. В прошлом году в рамках такой акции фондом «Мы вместе» было собрано почти 200 тысяч рублей пожертвований.

-Предлагаем вам присоединиться к акции «Дети и цветы». Мы будем бесконечно благодарны, если вы выступите с инициативой провести такую акцию в классе, где учатся ваши дети. Смысл ее очень простой: ограничиться одним подарочным букетом для учителя на весь класс, а остальные деньги, которые вы планировали потратить на букет, передать к нам в фонд для помощи детям, - рассказали в благотворительном фонде «Мы вместе».

В прошлый раз к акции присоединились ученики одиннадцати школ и гимназий Екатеринбурга. Благодаря им девочке из Свердловской области была приобретена инвалидная коляска. Еще одной подопечной фонда оплатили комплексное обследование донора костного мозга. Кроме того купили дорогостоящее лекарство для нуждающегося малыша и помогли еще нескольким тяжело больным детям.

Чтобы принять участие в акции нужно позвонить в фонд «Мы вместе»: +7 (34-32) 16-35-32, +7(922)11-50-777 или написать на почту fond-vmeste@list.ru. Организаторы расскажут, что необходимо сделать, чтобы средства точно попали детям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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