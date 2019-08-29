Сильное задымление едва не стоило им жизни: Екатеринбуржец спас троих детей из пожара

СЕГОДНЯ 18:14 2019-08-29T18:17:28+03:00

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Екатеринбуржец спас троих детей из пожара. Остап Пономорев вывел детей и потушил огонь до приезда пожарных. Когда началось возгарание, дети были дома одни. Без присмотра взрослых в квартире находились братья 10 лет и 1 года 10 месяцев и их сестра 4 лет. Сообщение о пожаре в квартире на Дружининской, 5а поступило вчера днем. Во время игры с феном у младшего ребенка начал гореть матрац. Старший брат, вынес загоревшийся матрац на балкон. Не закрыв двери, дети спрятались в одной из комнат.

Одна из соседок, увидев дым из окон квартиры, сообщила об этом семье Пономаревых. Глава семейства стал стучать в дверь квартиры, откуда шел дым, а супруга Остапа стала вызывать пожарных. Дверь квартиры открыл старший из детей.

- В квартире уже было задымление, я попросил у ребенка ведро и направился на балкон. Вылил туда ведро воды, что там горело понять не было возможности, все было в дыму, - поделился Остап Пономарев. - Со вторым ведром воды, я вновь направился к балкону. От дыма «резало» глаза, чтобы не надышаться дымом, я закрывал лицо рукавом. Дети в это время находились в смежной комнате с закрытой дверью. Накрыв одеялом детей, я вывел их в коридор. В это время подошла моя жена и увела детей к нам в квартиру.

Как рассказал дознаватель отдела надзорной деятельности гЕкатеринбурга старший лейтенант внутренней службы Артем Кошин, последствия пожара могли бы быть намного трагичнее, если не бдительность и оперативные действия жильцов дома. На балконе была большая горючая загрузка, что могло привести к увеличению площади горения, а сильное задымление, едва не стоило жизни детям.

В настоящее время Главным управлением МЧС России по Свердловской области рассматривается вопрос о представлении Остапа Пономарева к награде МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU