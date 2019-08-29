Обращайте внимание на знаки: В Екатеринбурге закроют движение по Макаровскому мосту

СЕГОДНЯ 17:10 2019-08-29T17:15:23+03:00

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В Екатеринбурге закроют движение транспорта по Макаровскому мосту. Движение будут ограничивать в течение трех недель по пятницам. Рабочие будут обустраивать трамвайные пути по улице Челюскинцев. Ремонт проведет «Городское управление дорожно-строительных работ».

- Закрытие движение произойдёт с 11:00 30 августа до 6:00 02 сентября 2019 года; с 11:00 6 сентября до 6:00 9 сентября 2019 года; с 11:00 13 сентября до 6:00 16 сентября 2019 года, - уточнили в пресс-службе администрации города.

Движение автомобильного транспорта в это время будет направлено по улицам Бориса Ельцина, 8 Марта, Карла Либкнехта и Свердлова. Также водители будут объезжать ремонтные работы по проспекту Ленина и переулку Красному.

Напомним, движение по частично отремонтированному мосту открыли 1 июля. На тот момент машины могли ездить в центр и в сторону железнодорожного вокзала по одной полосе движения.

ИСТОЧНИК KP.RU