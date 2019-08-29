Одного из водителей зажало в искореженном авто: на трассе «Екатеринбург - Шадринск - Курган» произошло серьезное ДТП

СЕГОДНЯ 16:38 2019-08-29T16:41:51+03:00

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На трассе «Екатеринбург - Шадринск - Курган» произошло серьезное ДТП. Водители столкнувшихся машин в больнице. 22-летний водителя машины «ВИС» доставали из груды железа, оставшейся от машины, с помощью специалистов. Молодой человек за рулем «ВИС» вылетел на встречку на 47 километре дороги.

Фото: пресс - служба ГИБДД по Свердловской области

- 22-летний водитель автомашины «ВИС» при движении со стороны Екатеринбурга в сторону Каменск Уральского по неустановленной причине, совершил выезд на полосу дороги для встречного движения, где произошло столкновение с автомашиной ГАЗ, под управлением водителя 1988 года рождения, - добавили в пресс- службе ГИБДД по Свердловской области.

Виновник ДТП получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом челюсти и перелом шейного отдела позвоночника. 31-летний водитель ГАЗа получил перелом ребер и закрытую черепно-мозговую травму. Уже известно, что он был трезв. Наличие алкоголя в крови у водителя автомашины «ВИС» на момент будет установлено по результатам исследования.

ИСТОЧНИК KP.RU