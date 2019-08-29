2019-08-29T16:41:51+03:00
Происшествия

Одного из водителей зажало в искореженном авто: на трассе «Екатеринбург - Шадринск - Курган» произошло серьезное ДТП

Водители столкнувшихся машин в больнице
Алина СУРИНА
Поделиться:
Фото: пресс - служба ГИБДД по Свердловской областиФото: пресс - служба ГИБДД по Свердловской области
Изменить размер текста:

На трассе «Екатеринбург - Шадринск - Курган» произошло серьезное ДТП. Водители столкнувшихся машин в больнице. 22-летний водителя машины «ВИС» доставали из груды железа, оставшейся от машины, с помощью специалистов. Молодой человек за рулем «ВИС» вылетел на встречку на 47 километре дороги.

Фото: пресс - служба ГИБДД по Свердловской области

Фото: пресс - служба ГИБДД по Свердловской области

- 22-летний водитель автомашины «ВИС» при движении со стороны Екатеринбурга в сторону Каменск Уральского по неустановленной причине, совершил выезд на полосу дороги для встречного движения, где произошло столкновение с автомашиной ГАЗ, под управлением водителя 1988 года рождения, - добавили в пресс- службе ГИБДД по Свердловской области.

Виновник ДТП получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом челюсти и перелом шейного отдела позвоночника. 31-летний водитель ГАЗа получил перелом ребер и закрытую черепно-мозговую травму. Уже известно, что он был трезв. Наличие алкоголя в крови у водителя автомашины «ВИС» на момент будет установлено по результатам исследования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Митрополит Кирилл приехал в суд поддержать Оксану Иванову, обвиняемую в организации акции против креста Покраса Лампаса
Целился в голову: на Урале мужчине за попытку убийства дали 7,5 лет
На Урале из-за антисанитарии на месяц закрыли кулинарный цех «Пятерочки»
На бойком месте: в Каменске-Уральском чиновники теснят стихийный базарчик бабушек
Больше 860 тысяч екатеринбуржцев поставят прививки от гриппа
В Екатеринбурге строительство новой телебашни на Уралмаше проверят на нарушения
«Нужен адвокат»: православную активистку из Екатеринбурга, выступающую против работы Покраса Лампаса, везут в суд
Экс-чиновница «государство не просило вас рожать» будет тренировать гимнасток в Екатеринбурге
«В тесноте, да не в обиде»: в екатеринбургскую школу зачислили 347 первоклассников
На трассе Пермь - Екатеринбург появилась шумовая разметка