Целился в голову: на Урале мужчине за попытку убийства дали 7,5 лет

СЕГОДНЯ 14:58 2019-08-29T16:42:44+03:00

Мужчина нашел пистоле на свалке и незаконно хранил его у себя дома, после чего во время ссоры выстрелил из него в знакомого Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Реже обвинили мужчину в попытке убийства и незаконном хранении оружия. Весной 2017 года на мусорной свалке обвиняемый нашел однозарядный пистолет и 22 патрона к нему. Он забрал их домой и хранил там, не имея разрешения.

- 11 января этого года во время ссоры мужчина выстрелил из него в голову своему знакомому. Тот смог закрыться от выстрела рукой, в результате чего пуля застряла в предплечье, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - Пострадавшему причинен вред здоровью средней тяжести.

После этого инцидента суд назначил мужчине 7,5 лет тюрьмы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.

ИСТОЧНИК KP.RU