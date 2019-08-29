На Урале из-за антисанитарии на месяц закрыли кулинарный цех «Пятерочки»
В Каменске-Уральском на месяц закрыли кулинарный цех продуктового магазина «Пятерочка». В ходе проверки Роспотребнадзором были выявлены многочисленные нарушения санитарных правил.
- В частности, фасовка кулинарных изделий производилась в торговом зале, в кулинарном цехе не соблюдаются правила товарного соседства, - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. - Помимо этого нарушались требования к хранению продуктов и проведению уборки и дезинфекции помещений. Для сотрудников не было условий для обработки рук и специального места для курения.
Все это представляло угрозу массовых заболеваний среди населения. Поэтому работу цеха решили приостановить на 30 суток, чтобы исправить нарушения.
ИСТОЧНИК KP.RU