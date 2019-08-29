На Урале из-за антисанитарии на месяц закрыли кулинарный цех «Пятерочки»

СЕГОДНЯ 14:42 2019-08-29T16:41:52+03:00

У сотрудников не было специальных средств для дезинфекции рук и отведенного места для курения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ходе проверки были выявлены грубые нарушения, которые могли привести к массовым заболеваниям

Изменить размер текста: A A

В Каменске-Уральском на месяц закрыли кулинарный цех продуктового магазина «Пятерочка». В ходе проверки Роспотребнадзором были выявлены многочисленные нарушения санитарных правил.

- В частности, фасовка кулинарных изделий производилась в торговом зале, в кулинарном цехе не соблюдаются правила товарного соседства, - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. - Помимо этого нарушались требования к хранению продуктов и проведению уборки и дезинфекции помещений. Для сотрудников не было условий для обработки рук и специального места для курения.

Все это представляло угрозу массовых заболеваний среди населения. Поэтому работу цеха решили приостановить на 30 суток, чтобы исправить нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU