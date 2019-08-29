Больше 860 тысяч екатеринбуржцев поставят прививки от гриппа

СЕГОДНЯ 14:10 2019-08-29T16:35:11+03:00

Вакцинацию можно пройти в больницах по месту жительства

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге стартует кампания против гриппа. В ближайшее время вакцинацию пройдут больше 860 тысяч человек.

- Всего планируется охватить прививками 862 тысячи человек, в том числе больше 300 тысяч детей, - рассказал главный внештатный эпидемиолог Управления здравоохранения Екатеринбурга Александр Харитонов. - Для сравнения, в прошлом году привилось больше 795 тысяч человек. Кампанию планируется завершить до 16 ноября.

Привиться можно в поликлиниках по месту жительства, в образовательных учреждениях и по месту работы.

Вакцинация будет проводиться детям с 6 месяцев до 3 лет, с 3 до 6 лет, учащимся 1 - 11 классов, студентам, медработникам, сотрудникам образовательных учреждений. Также в кампании поучаствуют сотрудники транспортных учреждений, коммунальной сферы, лица старше 60 лет, лица с хроническими заболеваниями, беременные и призывники.

ИСТОЧНИК KP.RU