2019-08-29T13:20:52+03:00
Общество

Экс-чиновница «государство не просило вас рожать» будет тренировать гимнасток в Екатеринбурге

Ольга Глацких открывает школу для будущих олимпийских чемпионок
Юлия СТАЛИНА
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В школу уже набрали 30 детей.В школу уже набрали 30 детей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Бывшая уральская чиновница Ольга Глацких, которая прославилась после скандальной фразы «государство не просило вас рожать», и заместитель директора Дворца игровых видов спорта открыла гимнастическую школу в Екатеринбурге. Учебное заведение «Ты сможешь сам» распахнуло свои двери сегодня 29 августа. Тренировать гимнасток Глацких намерена сама.

- Я уже сейчас преподаю дисциплины и мастер-классы, - отметила чиновница. Я тренировала детей относительно работы с предметами. Поэтому я буду делать это для детей, - сказала Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ольга Глацких.

По словам Глацких, в школу гимнастики набрали уже 30 детей в возрасте от трех до девяти лет. Есть уже и подготовленные, но в школу будут принимать всех желающих, независимо от физических данных. В процессе обучения будут отбираться талантливые дети, которые в будущем смогут принимать участие в больших соревнованиях.

- Мы принимаем всех, но на каком-то этапе мы можем сказать родителям, что у ребенка есть потенциал, есть возможность заниматься более серьезно этим видом спорта и показывать результаты. Либо нет – тогда мы предложим другое направление. Сейчас есть, например, направление «эстетическая гимнастика», - добавила она.

ИСТОЧНИК KP.RU

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