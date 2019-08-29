«В тесноте, да не в обиде»: в екатеринбургскую школу зачислили 347 первоклассников

СЕГОДНЯ 13:08 2019-08-29T13:08:43+03:00

Это в полтора раза больше, чем в прошлом году

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В школе№181 Екатеринбурга откроется сразу 10 первых классов. В них зачислено 347 первоклассников, вместо запланированных двухсот. В школе уже оборудовали кабинеты, оборудовали дополнительные туалеты и обновили график работы столовой.

-Школа работает давно, с наполняемостью справляется. Более того, мы со всеми надзорными органами находимся в контакте, и провели очень большую работу для того, чтобы оснастить дополнительные помещения школы, сделать их удобными для наших первоклассников. Поэтому да, действительно, в тесноте да не в обиде этот год мы проучимся в здании школы №181, - сказала начальник Департамента образования Администрации города Екатерина Сибирцева.

Также Екатерина Сибирцева отметила, что глава Екатеринбурга Александр Высокинский рассмотрел вопрос о возведении пристроя к школе №181. Он появится в августе 2020 года и будет вмещать 600 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU